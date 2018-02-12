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Меценат Павел Фукс выделит украинским олимпийцам дополнительные призовые за медали в Пхенчхане

12.02.2018 19:21 125

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Украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс выделит украинским олимпийцам дополнительные призовые за медали в Пхенчхане. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Каждый украинский спортсмен, который завоюет олимпийскую медаль, получит денежное вознаграждение от мецената: за завоевание золотой награды — 50 тыс. долл., серебряной — 25 тыс. долл., бронзовой — 15 тыс. долл. Аналогичную награду получит также тренер победителя.

«Представлять страну на Олимпиаде — это огромная ответственность. С особыми эмоциями вместе со всей Украиной буду болеть за наших спортсменов, которые, уверен, сделают все возможное, чтобы как можно чаще звучал украинский гимн и был поднят украинский флаг в Пхенчхане. Буду счастлив, если мой вклад станет дополнительной мотивацией побеждать», — прокомментировал свою инициативу Фукс.

В свою очередь президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что социальная ответственность бизнеса имеет огромное значение для смортсменов. «Уверен, что в таком взаимодействии мы сможем вместе способствовать росту здоровой украинской нации и воспитанию новых чемпионов».

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