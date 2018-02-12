В Киеве на стройке погиб школьник, который подрабатывал во время карантина

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 февраля, в Киеве. Во время строительных работ на 17-летнего школьника обрушилась бетонная стена. Парень погиб на месте. Об этом «ФАКТАМ» сообщил начальник следственного управления Нциональной полиции в Киеве Александр Пивовар:

«Это произошло на улице Кирилловской на столичном Подоле. В настоящее время мы изучаем журнал и документы на строительство. Уже задержаны два человека — это представители генерального подрядчика. По факту начато досудебное расследование. Виновным в гибели школьника грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет».

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», погибший оказался школьником, который решил подработать во время карантина. Учился в 197-й школе на Софиевской Борщаговке. На стройке в его обязанности входила откачка воды из котлована. Во время работ произошло обрушение подпорной стены. Пока выясняется, каким образом несовершеннолетний оказался на стройке.

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