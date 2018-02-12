Объявлен в розыск банкир, подозреваемый в присвоении миллиарда гривен, — ГПУ

Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению одного из руководителей АО «Дельта Банк» в растрате денежных средств банка на сумму более 1 миллиарда гривен (по части 5 статьи 191 УК Украины — «Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования, его объявили в розыск. «С целью обеспечения возмещения ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое, согласно полученным сведениям, приобретено преступным путем или получено за счет доходов от совершения преступления», — сообщил он и добавил, что в настоящее время лица, на которых зарегистрировано это имущество, пытаются снять с него арест.

Как сообщали fakty.ua, у ГПУ есть подозреваемые по делу об убийствах правоохранителей на Евромайдане.