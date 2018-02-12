13 февраля в Киеве простятся с Мирославом Поповичем
Прощание с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем состоится во вторник, 13 февраля, в Киеве.
Церемония начнется в 11−00, в конференц-зале Национальной Академии Наук Украины (ул.Владимирская, 55).
Похоронят Мирослава Поповича на Байковом кладбище в 13−00, участок № 33, сообщает УНН.
Как сообщали fakty.ua, 10 февраля на 88-м году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович.
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