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13 февраля в Киеве простятся с Мирославом Поповичем

13 февраля в Киеве простятся с Мирославом Поповичем

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 19:46 131

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Прощание с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем состоится во вторник, 13 февраля, в Киеве.

Церемония начнется в 11−00, в конференц-зале Национальной Академии Наук Украины (ул.Владимирская, 55).

Похоронят Мирослава Поповича на Байковом кладбище в 13−00, участок № 33, сообщает УНН.

Как сообщали fakty.ua, 10 февраля на 88-м году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович.

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