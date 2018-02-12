Мирного жителя Донбасса насквозь прошила пуля, прилетевшая с неподконтрольной территории (ФОТО)

63-летний житель села Гранитное Донецкой области госпитализирован в Волновахскую районную больницу со сквозным пулевым ранением левого плеча, которое он получил во время уборки снега на своем подворье сегодня, 12 февраля, примерно в 13.00.

— Информация о ранении местного жителя поступила в полицию от медиков, — рассказала «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Александра Гаврилко. - Раненый утверждает, что слышал звуки выстрелов, похожие на автоматную очередь, у себя за спиной. И ранение он получил со стороны спины. А за его подворьем нет никаких строений и проходит, можно сказать, «линия фронта». То есть неподконтрольная территория совсем рядом.

*63-летний житель села Гранитное Донецкой области был госпитализирован в Волновахскую районную больницу

Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Указанный факт предварительно квалифицирован по статье УК «Террористический акт».

Напомним, как сообщали fakty.ua, за год в Донецкой области из-за обстрелов погибли 14 мирных жителей.

Фото Волновахского отдела полиции Донецкой области