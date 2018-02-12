В Киеве 20 февраля в честь Героев Небесной Сотни состоится акция «Ангелы памяти»

В Киеве на улице Институтской 20 февраля пройдет тихая акция «Ангелы памяти», сообщают активисты «Территории А».

Разместить на дереве своего бумажного ангела и поставить свечку сможет каждый, кто в годовщину расстрелов на Майдане придет в центр столицы. Эти деревья стали свидетелями кровавого убийства героических людей в 2014-м. А погибшая за нашу свободу Небесная Сотня теперь держит над нами небо.

Каждый год после Революции Достоинства на Институтской собираются киевляне и гости столицы, чтобы вспомнить тех, кто отдал здесь жизнь за Украину, а значит -- за каждого из нас.

К инициативе на этот раз присоединились два города — Ровно и Коломыя, где на деревьях центральных улиц также появятся легкие ангелы, которые еще раз напомнят всем: в такое время надо быть вместе.

Начало акции запланировано на 11.00. Сбор возле верхнего выхода из станции метро «Крещатик».

Как сообщали fakty.ua, дети Героев Небесной Сотни презентовали рождественский проект «Колядка для ангелов»

