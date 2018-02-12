Полиция нашла вандалов, повредивших стрыйский памятник Шевченко

В Нацполиции Львовской области сообщили об установлении причастных к повреждению памятника Тарасу Шевченко в городе Стрый.

«Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Памятник злоумышленники уничтожили чтобы медь, которой была покрыта скульптура, сдать на металлолом», — цитирует УНН начальника Стрыйского отдела полиции полковника Ивана Малыша.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали fakty.ua, на Львовщине вандалы отбили голову памятнику Шевченко.

