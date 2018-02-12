Для получения ПМЖ в Польше иностранцы будут сдавать языковой экзамен

Изменения в законодательство, регулирующее пребывание в стране иностранных граждан, вступили в силу с 12 февраля 2018 года. Как сообщает «Укринформ», они были приняты в соответствии с директивой ЕС от мая 2014 года.

Изменения, в частности, предусматривают, что карту временного пребывания в Польше отныне смогут получать граждане стран, не входящих в Евросоюз, в процессе служебного перемещения в Польшу работников в пределах одного предприятия. Закон предусматривает, что в рамках такого перемещения можно подавать документы на получение вида на жительство на период до трех лет для работника руководящего звена и до года — для стажера.

Законом также предусматривается отмена требования о необходимости иметь стабильный источник дохода для иностранца и членов его семьи при выдаче документов на временное пребывание в Польше, если это лицо является выпускником польского вуза и ищет работу.

В соответствии с новыми правилами предусмотрено создание благоприятного режима для предоставления разрешения на временное проживание тем иностранцам, чьи профессии нужны польской экономики. Перечень этих профессий будет определяться отдельными распоряжениями министра труда.

Иностранцы, которые хотят получить карту постоянного проживания в Польше, теперь вынуждены будут сдать экзамен на владение польским языком на уровне B1 (средней сложности). От этого экзамена будут освобождаться дети иностранцев в возрасте до 16 лет, которые родились на территории Польши.

Согласно оценкам Управления по вопросам иностранцев Польши, изменения могут касаться около 200 000 человек

Как сообщали fakty.ua, Украинцы заняли второе место в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna.