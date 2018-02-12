Масштабный пожар в общежитии в Ужгороде: эвакуировано 300 человек

Пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области сообщила о том, что спасателями эвакуировано 300 и спасено с помощью выдвижных лестниц 12 человек во время тушения пожара в здании общежития Ужгородского национального университета.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сообщение о пожаре, возникшем в общежитии № 4 Ужгородского национального университета на улице Университетской в Ужгороде в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило 12 февраля в 20:54», — говорится в сообщении.

По прибытию на место дежурных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития.

На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. Всего эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы, отмечено в сообщении.

В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 — ликвидирован.

«Всего в тушении пожара было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники. Погибших в результате пожара нет», — добавили в ГСЧС.

Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

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