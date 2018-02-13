В полиции Нью-Йорка заявили о безвредности вещества из конверта, открытого Ванессой Трамп

Пресс-служба полиции Нью-Йорка заявила о том, что неизвестное вещество из конверта, который открыла жена Дональда Трампа-младшего Ванесса, не представляет опасности.

«Оказалось, что вещество не представляет опасности, его везут в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего анализа», — цитирует ABC представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда.

Он отметил, что сотрудники Секретной службы продолжают расследование произошедшего.

Ранее «Факты» сообщали о том, что в понедельник, 12 февраля, в Нью-Йорке была срочно госпитализирована невестка президента США Дональда Трампа. Она открыла письмо, адресованное ее мужу.

В конверте оказался подозрительный белый порошок. Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента и ближайших членов его семьи, решила не рисковать и тут доставила Ванессу в одну из больниц на Манхэттене. В этот же медицинский центр привезли еще двух человек, находившихся в одном помещении с невесткой президента.