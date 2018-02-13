﻿

USD 27.06
RSS
Ванесса Трамп

В полиции Нью-Йорка заявили о безвредности вещества из конверта, открытого Ванессой Трамп

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 0:22 97

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Пресс-служба полиции Нью-Йорка заявила о том, что неизвестное вещество из конверта, который открыла жена Дональда Трампа-младшего Ванесса, не представляет опасности.

«Оказалось, что вещество не представляет опасности, его везут в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего анализа», — цитирует ABC представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда.

Он отметил, что сотрудники Секретной службы продолжают расследование произошедшего.

Ранее «Факты» сообщали о том, что в понедельник, 12 февраля, в Нью-Йорке была срочно госпитализирована невестка президента США Дональда Трампа. Она открыла письмо, адресованное ее мужу.

В конверте оказался подозрительный белый порошок. Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента и ближайших членов его семьи, решила не рисковать и тут доставила Ванессу в одну из больниц на Манхэттене. В этот же медицинский центр привезли еще двух человек, находившихся в одном помещении с невесткой президента.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины