В Мексике наркокартель похитил двух сотрудников генпрокуратуры

Генпрокуратура Мексики заявила о похищении двух своих сотрудников членами наркокартеля «Халиско — Новое поколение».

Преступники разместили в социальных сетях видео с похищенными агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами.

В коммюнике ведомства отмечается, что сотрудники пропали в штате Наярит 5 февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Сотрудники числятся в Агентстве криминальных расследований в составе генпрокуратуры.

«Генпрокуратура Мексики выражает свою солидарность с семьями наших товарищей, числящихся пропавшими. Ведомство не пожалеет ресурсов и усилий, чтобы найти их», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.

Картель «Халиско — Новое поколение» является одним из крупнейших в Мексике и борется за контроль над наркотрафиком в одноименном штате. В 2015 году его члены совершили нападение на патруль полиции на одной из местных трасс, 15 полицейских были убиты и еще пятеро получили ранения. Эта атака по числу погибших сотрудников правоохранительных органов стала одной из самых крупных за последние годы в Мексике. Затем члены этого же картеля напали на бойцов национальной жандармерии Мексики в районе города Окотлан, когда погибли девять человек, из них пятеро — жандармы, а также двое случайных прохожих.

Самая крупная акция картеля была проведена в мае 2015 года. Тогда улицы крупного города Гвадалахара стали ареной битвы между федеральными силами Мексики и бандитами. Преступники сбили военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек.

По материалам РИА «Новости»