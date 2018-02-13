Власти Гонконга объяснили отмену салюта в честь года желтой земляной собаки

Власти Гонконга в понедельник заявили о решении нарушить многолетнюю традицию и отменить все праздничные фейерверки по случаю празднования китайского Нового года в связи с крупной аварией, унесшей жизни 19 человек, говорится в заявлении на сайте администрации Гонконга.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила журналистам в понедельник, что «эта авария стала крайне трагическим инцидентом, и в последние два дня мы слышали массу мнений в руководящих политических кругах, что необходимо проявить уважение к погибшим и пострадавшим, а также дать время общественности выразить свою скорбь, и было не совсем уместно продолжать фейерверки во второй день Нового года».

«Я рассмотрела все предложения и приняла решение полностью отменить праздничный новогодний фейерверк в этом году. Мы уже сообщили о нашем решении спонсорским организациям, они полностью согласились и поддержали это решение», — сообщила глава администрации Гонконга.

Китайский Новый год выпадает в ночь на 16 февраля, его символом станет желтая земляная собака.

Ранее «Факты» сообщали, что в Гонконге перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, в результате чего 19 человек погибли. В числе погибших 15 мужчин и четыре женщины. Еще 65 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водителя автобуса взяли под стражу, ему предъявлено обвинение в опасном вождении.