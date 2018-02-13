ДТП в центре Киева: девушка на Suzuki разбилась о Volkswagen на польских номерах
В понедельник, 12 февраля, на площади Победы в Киеве произошло ДТП с участием Volkswagen на польских номерах и Suzuki Swift.
Об этом сообщает с места события «Информатор».
«Приблизительно в 22:40 на перекрестке возле Национального цирка Украины столкнулись два автомобиля. Девушка за рулем Swift не уступила дорогу Volkswagen Passat, у которого был приоритет движения. Участников аварии спасли подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Водитель Volkswagen утверждает, что даже не видел как поворачивала Suzuki. «Единственное, что могу сказать, покупайте машины с подушками безопасности — добавил он». Виновница ДТП давать комментарии отказалась.
После ДТП детали японской машины были разбросаны по всему перекрестку. В свою очередь, немецкий автомобиль практически не пострадал.
Ранее «Факты» сообщали о ДТП под Киевом, в котором пьяная девушка сбила женщину и военнослужащего.
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