ДТП в центре Киева: девушка на Suzuki разбилась о Volkswagen на польских номерах

В понедельник, 12 февраля, на площади Победы в Киеве произошло ДТП с участием Volkswagen на польских номерах и Suzuki Swift.

Об этом сообщает с места события «Информатор».

«Приблизительно в 22:40 на перекрестке возле Национального цирка Украины столкнулись два автомобиля. Девушка за рулем Swift не уступила дорогу Volkswagen Passat, у которого был приоритет движения. Участников аварии спасли подушки безопасности», — говорится в сообщении.

Водитель Volkswagen утверждает, что даже не видел как поворачивала Suzuki. «Единственное, что могу сказать, покупайте машины с подушками безопасности — добавил он». Виновница ДТП давать комментарии отказалась.

После ДТП детали японской машины были разбросаны по всему перекрестку. В свою очередь, немецкий автомобиль практически не пострадал.

Ранее «Факты» сообщали о ДТП под Киевом, в котором пьяная девушка сбила женщину и военнослужащего.