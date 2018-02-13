Олимпийская чемпионка из Канады спасла собаку от корейских гурманов

Канадская фигуристка Меган Дюамель, участвующая в Олимпиаде-2018, спасла одну из корейских собак, выращиваемую на убой. Об этом пишет New York Post.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», — рассказала Дюамель.

Помочь перевезти пса по кличке Му-тай за границу пообещал представитель общества защиты корейских собак Эк Пак. Питомец находится у Дюамель уже больше недели.

Спортсменка опубликовала соответствующий пост в Instagram 3 февраля, однако СМИ обратили внимание на ситуацию только неделю спустя. По возвращении из Южной Кореи фигуристка планирует отдать собаку в добрые руки.

В паре с Эриком Рэдфордом Дюамель стала обладательницей золотой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пхенчхане.

Как известно, собачатина считается деликатесом в Республике Корея. В районе проведения Олимпиады находится свыше 200 ферм по ее производству. Ранее сообщалось, что южнокорейское правительство принимало меры по закрытию рынков торговли живыми собаками и их мясом, но результата не добилось.

Также напомним, что Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.

