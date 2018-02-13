Нелегальный алкоголь признан глобальной угрозой

Отраслевая компания производителей пива в Украине «Укрпиво» поддерживает серьезную обеспокоенность участников Международного экономического форума в Давосе эпидемией нелегального алкоголя в мире и обращает внимание украинской общественности, правительства, компаний-представителей отрасли и общественных организаций на то, что эта проблема в Украине также является угрозой для здоровья нации и ее экономики.

Нелегальный алкоголь (незарегистрированный, произведенный на не зарегистрированных контролирующими органами предприятиях, контрабандный) составляет, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), четвертую часть потребляемого в мире алкоголя. Как было отмечено на Международном экономическом форуме в Давосе, недавние исследования компании Euromonitor International показывают, что во многих странах, особенно на развивающихся рынках, доля незарегистрированного алкоголя превышает половину общего алкогольного рынка.

«Нелегальный рынок алкоголя вызывает серьезные риски для безопасности потребителей, подрывает принципы правового государства и способность правительств обеспечить необходимые налоговые поступления в государственные бюджеты, а также препятствует развитию легального бизнеса», — заявил Карлос Брито, глава крупнейшей в мире компании-производителя пива Anheuser-Busch InBev NV (в Украине представлена компанией «Укрпиво». — Ред.).

По данным публикации ВОЗ «Глобальный отчет об алкоголе и здоровье 2014», объем потребления незарегистрированного алкоголя в Украине в период с 2008 года по 2010 год составлял 5 литров в год на каждого украинца старше 15 лет.

«Если принять во внимание тогдашнее количество населения этой возрастной группы, украинцы выпивали, кроме 292 млн литров зарегистрированного чистого алкоголя, еще и почти 200 млн литров незарегистрированного, — это можно представить в виде 3 300 железнодорожных цистерн чистого этилового спирта. Эти цифры актуальны и на сегодняшний день. И несмотря на то, что нелегального производства и оборота пива в Украине практически нет, большие объемы другого нелегального алкоголя из-за значительной эластичность рынка приводят к „перетеканию потребителя“ в более доступный „теневой“ сегмент крепкого алкоголя и, соответственно, к уменьшению объемов производства пива в Украине, что уже длится много лет подряд», — считают эксперты рынка.

По данным компании «Укрпиво», производство пива в Украине уменьшилось с 297 млн дал (2,97 млрд литров) в 2012 году до около 178 млн дал (1,78 млрд литров) в 2017 году, что привело к сокращению рабочих мест на пивоварнях на 23%. Соответственно, в среднем по отрасли мощности пивоваренных заводов задействованы сегодня лишь на 43%.

В Давосе была названа главная причина распространения нелегального алкоголя — неэффективная государственная политика. Компания «Укрпиво» солидарна с таким выводом и считает, что в Украине огромная доля рынка теневого алкоголя также обусловлена этим фактором. Невзвешенная акцизная политика государства, а также неэффективная борьба государственных органов против теневого алкоголя являются главными причинами падения производства пива и роста рынка теневого алкоголя в целом.

Данные компании Euromonitor International и недавнее исследование Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что при увеличении налогов до такого уровня, когда цены превышают покупательную способность потребителей, нелегальные напитки становятся более дешевой альтернативой. И рынок заполняется нелегальным, опасным для здоровья, алкоголем, а фискальный доход уменьшается.

Следовательно, такие меры со стороны государства, как повышение акцизов, дополнительная регуляторная нагрузка на легальных производителей, ограничение минимальной площади торговых заведений, в которых может продаваться пиво, попытки запретить продажу в определенное время суток на местном уровне — становятся следствием повышения цен на легальный и качественный алкоголь, в частности пиво. И в то же время поступления в бюджет уменьшаются, возможность купить доступный качественный легальный алкоголь падает, рынок нелегального алкоголя растет, количество отравлений и правонарушений в обществе существенно увеличивается.

Значительный по своим масштабам рынок нелегального крепкого алкоголя в Украине также вредит и производителям пивоваренного ячменя, потребление которого составляет в Украине примерно 1 млн тонн и приносит аграриям около 200 млн долларов в год.

«Мы считаемся иностранным инвестором, но почти все пиво, которое мы производим в Украине, изготавливается из украинского солода. Следовательно, сокращение производства пива негативно влияет и на аграрный сектор страны. Но хотел бы отметить, что в последние два года мы видим положительные изменения со стороны государства: наши аргументы были услышаны и состояние отрасли, которая сокращается начиная с 2008 года, было замечено. Так, в 2017 году акциз был повышен прогнозируемо и прозрачно — на уровень инфляции, а на 2018 год от повышения акциза вообще отказались. Кроме того, недавно центральная власть, Министерство юстиции, официально признали запрет продажи пива в киевских МАФах противоправным действием. Мы благодарны за такой подход и надеемся, что с этого года положение в отраслях пивоварения и выращивания пивоваренного ячменя стабилизируется и, возможно, вернется к постепенному медленному росту», — сказал Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.