В России «инвалиды» на костылях сыграли в футбол, думая, что их никто не видит (видео)

В одном из подземных переходов российского города Краснодар камеры видеонаблюдения засняли игру в футбол двух «нищих-инвалидов», которые думали, что их никто не видит. Двое мужчин на костылях, выпрашивающих подаяние, решили развлечься, пока переход был пуст.

На видео видно, что футболисты стоят друг напротив друга. Один из них сразу ставит костыли к стене и бьет по мячу. Второй какое-то время пытается играть на костылях. Но потом также решает отложить их в сторону и вполне резво продолжает игру.