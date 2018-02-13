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кубок федерации

Украинские теннисистки узнали соперника в плей-офф Кубка федерации

Степан ПАК, «ФАКТЫ»

13.02.2018 13:30 74

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Во вторник, 13 февраля, состоялась жеребьевка плей-офф Кубка федерации, по итогам которой своего соперника узнала женская сборная Украины по теннису. Право остаться во Второй мировой группе «желто-синие» оспорят в матче против Канады, которая потерпела поражение от сборной Румынии (1:3). Встреча пройдет 21−22 апреля 2018 года на кортах соперника.

Напомню, что в 2013 году Украина принимала сборную Канады в Киеве также в матче плей-офф Второй мировой группы и уступила — 2:3.

Отмечу, что на сегодняшний день в первой сотне одиночного рейтинга WTA нет ни одной канадской теннисистки: Эжени Бушар — 116-я, Франсуэза Абанда — 123-я, Кэрол Чжао — 137-я, Бьянка Андрееску — 173-я. Правда, в парном рейтинге канадка Габриэла Дабровски занимает высокое, 11-е место.

Другие пары плей-офф Второй мировой группы составили: Россия — Латвия, Испания — Парагвай и Япония — Великобритания.

Ранее fakty.ua сообщали, что сборная Украины проиграла гостевую встречу Кубка федерации австралийкам.

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