Япония выделит миллионы долларов разрушенному Донбассу

Япония предоставит 4 млн долларов для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области. Средства будут выделяться гуманитарным организациям. Такие планы озвучил посол Японии Шигеки Суми в Краматорске.

Как уточнил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, Япония профинансирует восстановительные проекты по всей территории Донецкой области — как в оккупированной зоне, так и на подконтрольной украинскому правительству территории. Жебривский настаивает, что важно восстановить поврежденное жилье, обеспечить водо- и газоснабжение.

Благодаря финансовой поддержке Японии, компания «Вода Донбасса» получит бронированный автомобиль, чтобы персонал мог эффективнее выполнять свою работу.

Напомним, по данным на конец 2017 года, последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины стали более 10 200 погибших и 24 500 раненых граждан Украины, более полутора миллиона вынужденно перемещенных лиц, разрушенные жилые дома и объекты жизненно важной инфраструктуры.