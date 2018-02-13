ЕСПЧ поддержал Украину в споре с жителями оккупированного Донецка

Государство Украина не несет ответственности за отсутствие судопроизводства на оккупированных территориях Донбасса. Такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Как сообщает «Европейская правда», ЕСПЧ объединил семь схожих жалоб на украинское правительство от граждан, проживающих в Донецке. Согласно искам, пенсионеры и получатели социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.

При этом ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия (из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО).

Именно на этом и делался акцент в жалобе граждан в ЕСПЧ: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.

Однако Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, признав, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Стоит отметить, что это уже второе решение ЕСПЧ, связанное с конфликтом на Донбассе. Первое, которое было связано с потерей контроля над Луганском, было вынесено летом 2017 года. Сейчас ЕСПЧ сослался на это предварительное решение, объяснив, что Донецк, так же как и Луганск, находится вне контроля правительства, поэтому надлежащая работа системы правосудия здесь невозможна. По мнению суда, Украина сделала все возможное, чтобы восстановить этот контроль.

Также в Страсбурге говорят, что украинская власть «сделала все шаги, которых следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан на тех территориях, которые находятся вне правительственного контроля».

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу на то, что невыплата пенсий и социальных пособий является нарушением права заявителей на жизнь.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции рассказали, сколько граждан Украины судится с государством в ЕСПЧ.