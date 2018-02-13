Экс-министр обороны Канады объявил, что миром управляет тайная организация иллюминатов, которая губит его ради своего обогащения

Бывший министр обороны Канады, занимавший это пост с 1963 по 1967 год, заявил, что миром управляют иллюминаты. Что они реально существуют и противятся борьбе с изменением климата, так как большинство из них получает миллиардную прибыль от торговли нефтью и газом. Об этом сообщает английская газета The Sun.

Как известно, иллюминатами принято называть членов тайной организации оккультно-философского толка, которая, как полагают сторонники конспирологических теорий, негласно управляет историческим процессом.

По словам Пола Хеллиера, который ранее утверждал, что Землю уже неоднократно посещали инопланетяне, говорит, что пришельцы из космоса поделились с сильными мира сего технологиями, позволяющими спасти Землю от глобального потепления и использовать совершенно новые формы энергии. Однако, иллюминаты используют все свое влияние, чтобы скрывать эти знания, равно как и существование инопланетян. Они также развязывают бессмысленные войны в целях обогащения. По словам Хеллиера, не называющего никаких имен, влиятельные представители этой организации есть в кругах мировой политической и бизнес-элиты и даже в Голливуде.

«Это не изменится до тех пор, пока сотни тысяч людей не объединятся и не заявят: «Вы должны признаться. Скажите нам, что происходит и измените свои приоритеты, чтобы спасти мир для будущих поколений вместо того…», — считает бывший канадский политик.