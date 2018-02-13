Капитан запорожской полиции требовал 2,5 тысячи долларов за угнанный автомобиль (фото)
Капитана запорожской полиции задержали в тот момент, когда он получал деньги от хозяина похищенного автомобиля. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова:
«К нам обратился житель Киева, который сообщил, что неизвестный, представившись сотрудником полиции из Запорожья, требовал у него выкуп за угнанный в прошлом году автомобиль. Полицейский заверил, что знает, где находится авто, но отдаст его лишь в том случае, если хозяин машины передаст ему вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов. В противном случае правоохранитель обещал передать транспортное средство криминальным авторитетам на разборку.
Сотрудники департамента внутренней безопасности тут же начали собственное расследование. Удалось установить, что звонивший шантажист действительно работает в полиции. Ему 33 года, капитан.
Хозяин автомобиля по нашей просьбе поехал в Запорожье и встретился с полицейским. Правоохранителя задержали в момент передачи денег.
Уже установлено, где находится угнанный автомобиль. Транспортное средство вскоре вернут владельцу. А следствие пытается выяснить, кто был соучастником капитана полиции в деле об угоне", — рассказала Орлова.
Как удалось узнать «ФАКТАМ», заявитель может оказаться не единственным потерпевшим от банды угонщиков, в состав которой входил сотрудник правоохранительных органов.
Ранее fakty.ua сообщали, что в Одессе задержали банду угонщиков элитных иномарок, к деятельности которой могли быть причастны силовики.
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