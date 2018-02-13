В Киеве сообщили, что появится вместо МАФов на Майдане

Сегодня, 13 февраля, начался демонтаж торговых МАФов в переходе под майданом Незалежности в Киеве. После демонтажных работ и вывоза мусора силами дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района будет проведен ремонт подземного пешеходного перехода. Об этом рассказал первый замдиректора Департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации Тарас Панчий.

Что касается будущего «наполнения» подземного перехода, то дискуссия еще не закончена. В комментарии «Громадське радіо» Панчий рассказал о предложении сделать в переходе галерею.

«Мы рассматриваем рекомендации от Союза архитекторов, чтобы там сделать галерею без торговых точек», — отметил представитель департамента благоустройства. Он также не исключает, что на территории перехода после ремонта могут появиться новые торговые точки, но в меньшем количестве.

Панчий уточнил, что около половины предпринимателей, работавших в «трубе» на Майдане, сами вывезли свои товары и демонтировали торговые точки. Оставшуюся часть начали демонтировать коммунальщики.

Напомним, ранее было анонсировано, что в переходе возле станции метро «Майдан Незалежности» будут демонтированы все роллетные ряды — более 120 торговых точек.