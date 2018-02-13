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рефери Карлос дель Серро Гранде

АЕК и «Динамо» рассудит земляк главного тренера греческого клуба

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

13.02.2018 14:08 141

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Во вторник, 13 февраля, УЕФА назвал состав судейской бригады, которой в ближайший четверг предстоит работать на матче 1/16 финала Лиги Европы между афинским АЕКом и киевским «Динамо». Встреча состоится в ближайший четверг на Олимпийском стадионе в столице Греции (прямая телетрансляция — в 22.05 на каналах «Украина» и «Футбол 2»).

Соперников выведет на поле 41-летний рефери из Испании Карлос дель Серро Гранде, в послужном списке которого всего 13 еврокубковых поединков и три встречи с участием национальных сборных.

В текущем чемпионате Испании этот служитель Фемиды провел 11 матчей, в которых показал футболистам 42 желтые и две красные карточки.

Кто запамятовал, главный тренер АЕКа Маноло Хименес — тоже испанец.

Ранее fakty.ua сообщали, что три футболиста греческой команды рискуют не сыграть с «Динамо».

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