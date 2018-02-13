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Украинская армия

Американские эксперты рассказали, в чем украинская армия превосходит российскую

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 14:14 192

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Вооруженные Силы Украины проигрывают армии Российской Федерации в плане вооружения, однако они значительно превосходят агрессора в плане менталитета. Об этом заявил старший оборонный советник ВСУ из Соединенных Шатов Америки Стивен Сильверштейн.

«В плане менталитета Россия намного слабее, в плане вооружения — гораздо сильнее. Но в долгосрочной перспективе стандарты НАТО и международные стандарты, и подходы обеспечат формирование очень маневренной военной силы, которая будет легко приспосабливаться и поддаваться адаптации. Вот почему развивается Польша, бывшая Чехословакия, почему развилась Восточная Германия — через изменение менталитета людей и, в частности, военных. Он отличается от московского», — сказал он в интервью «112 Украина».

Сильверштейн отметил, что нынешнее военное руководство Украины нацелено на проведение «систематических и продуманных» реформ, изменение не просто подходов, но и самого мышления как в ходе боевых действий, так и организации деятельности армии.

«У Путина есть оружие и есть деньги. Но у Украины есть сердце, сердце и воля ее граждан, которую четыре года назад было слышно громко и четко. Но требуется время, чтобы людей с советским менталитетом научить, что есть не только лимон, а что в этом лимоне — сок. Возможно, это очень теоретический подход, но что меня радует, так это то, что украинское военное руководство понимает этот теоретический компонент, и, в частности, развивает инфраструктуру, чтобы провести эти реформы систематически и продуманно», — отметил Сильверштейн.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на сегодняшний день более 60 иностранных советников работают в Вооруженных Силах Украины, помогая переводить армию на стандарты НАТО.

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