На границе задержан похититель людей, разыскиваемый Интерполом

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, который находился в розыске за тяжкие преступления. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

- В пункт пропуска «Кучурган» (Одесская область) прибыл 23-летний гражданин Молдовы, въезжавший в Украину, — рассказали пограничники. — Во время соответствующего контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Молдовы с января 2018 года для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование. Все это время злоумышленник скрывался в непризнанном Приднестровье.

О факте задержания правонарушителя проинформировано национальное бюро Интерпола, он передан представителям Национальной полиции.

Ранее fakty.ua сообщали, что в ночь на 12 февраля полицейские Приднестровья пытались на границе похитить гражданина Украины.