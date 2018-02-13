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На границе задержан похититель людей, разыскиваемый Интерполом

На границе задержан похититель людей, разыскиваемый Интерполом

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

13.02.2018 14:21 81

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, который находился в розыске за тяжкие преступления. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

- В пункт пропуска «Кучурган» (Одесская область) прибыл 23-летний гражданин Молдовы, въезжавший в Украину, — рассказали пограничники. — Во время соответствующего контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Молдовы с января 2018 года для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование. Все это время злоумышленник скрывался в непризнанном Приднестровье.

О факте задержания правонарушителя проинформировано национальное бюро Интерпола, он передан представителям Национальной полиции.

Ранее fakty.ua сообщали, что в ночь на 12 февраля полицейские Приднестровья пытались на границе похитить гражданина Украины.

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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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