Знаменитый столичный музей залило кипятком (фото, видео)

Знаменитый киевский музей Ивана Гончара будет по техническим причинам закрыт до конца недели, 18 февраля. Об этом сообщила администрация музея.

Утром 13 февраля экспозицию музея залило горячей водой из-за аварии в изношенной системе коммуникаций, подходящих к музею. В двухэтажном старинном здании сильнее всего пострадала центральная экспозиция, но порыв был настолько сильным, что пар достигал второго этажа, а на место для откачки воды пришлось вызвать несколько бригад спасателей.

Сотрудница музея Мария Пошивайло, выступая в эфире «Громадське радіо», сообщила, что экспонаты удалось эвакуировать. «Всюду горячий пар, экспонаты удалось спасти. Сотрудники музея работают над тем, чтобы довести их до нужного состояния. Коммунальщики ищут причину, пытаются остановить воду», — рассказала она.



Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» работает с 1993 года. Он создан на основе частной коллекции Ивана Гончара. В экспозиции музея — народная живопись, ткани и одежда, изделия из керамики, дерева, металла и стекла, писанки, народные музыкальные инструменты, библиотека и мемориальный архив Гончара, историко-этнографический архив, скульптурные, живописные и графические произведения Гончара.

Фото Mariya Poshyvailo/Facebook

