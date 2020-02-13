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метро Святошин

Столичную станцию метро «Святошин» с 24 февраля закроют на капремонт

Наталина СИДОРЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

13.02.2018 14:37 81

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С 24 февраля начнется капитальный ремонт станции метро «Святошин». Выход в сторону проспекта Победы, завода «АТЭК» и подземный переход закрываются, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным трудностям.

В часы пик, чтобы избежать скопления людей, возможно ограничение входа в рабочий вестибюль (в направлении железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка).

В ходе ремонта, который продлится до осени, на станции планируют установить лифты для маломобильных граждан, а также видеокамеры.

За долгие годы эксплуатации станции «Святошин» (построена в 1971 году) капитальный ремонт здесь ни разу не проводился.

Ранее fakty.ua рассказывали о том, что появится в переходе возле станции метро «Майдан Незалежности» вместо демонтированных МАФов

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