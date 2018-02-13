В Нацполиции назвали самые криминальные города Украины

Глава Нацполиции Сергей Князев назвал самые криминогенные и самые спокойные регионы Украины. По мнению руководителя полиции, преступность растет там, где население сконцентрировано в городах.

«Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений, — рассказал Князев интервью gazeta.ua. — На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это — промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений».

По словам Князева, наименьший уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях: «На Донбассе очень много полицейских, и правонарушителям некомфортно».

Что касается самых распространенных преступлений, то традиционно больше всего совершается краж. «Весь спектр: из домов, с придомовой территории, из квартир. Кстати, это преступление распространено везде, не только в нашей стране», — добавил Князев.

Напомним, ранее в МВД заявили о наметившейся тенденции к снижению уровня преступности в Украине. За 2017 год зарегистрированных преступлений стало меньше почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года, уменьшилось на 16%.