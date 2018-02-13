Движение через пункт пропуска на Черниговщине заблокировал... бешеный енот

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, к автомобильному пункту пропуска «Николаевка» на Черниговщине со стороны сопредельной территории, забежал енот. Судя по всему, животное болело бешенством.

«Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, ведь животное рычало и агрессивно бросалась на людей, не покидая пункт пропуска. Пограничники приостановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, предприняли меры по обеспечению безопасности. Одновременно об обнаружении животного с явными признаками заболевания бешенством сообщили Семеновской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, а также в санитарно-эпидемиологическую станцию», — сообщают в Госпогранслужбе.

После прибытия на место «блокировки» специалисты приняли решение обезвредить животное. Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.

Как сообщали fakty.ua, во Львовской области противники новых таможенных правил блокировали трасу, ведущую к пропускному пункту через государственную границу Украины с Польшей.