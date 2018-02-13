Систему внутреннего контроля в ВСУ введут до конца года, - советник

Иностранный советник от США по вопросам оборонного бюджета Стивен Сильверштейн заявил, что самым важным аспектом на сегодня является гражданский контроль, защита в киберпространстве, стратегические коммуникации, совместные учения, восстановление Военно-морских сил ВСУ, создание интегрированной медицинской системы и профессионализация всех родов войск ВСУ.

«Это очень большое количество задач, но важным фактором является то, что этот комплекс задач хорошо организован, скоординирован и внедрен с помощью советников НАТО. Я весьма воодушевлен прогрессом, восприимчивостью и организованностью, с которой Министр обороны планировал успешное внедрение этого очень сложного процесса», — заявил он в интервью агентству «Интерфакс — Украина».

Говоря о такой проблеме как коррупция, он назвал ее врагом номер один для Украины: «Коррупция — это системное явление для любого правительства, даже для США. Но есть ли у вас системы недопущения проявлений коррупции? В Минобороны это должна быть система внутреннего контроля. Система направлена на выявление рисков коррупции и устранения их до того, как коррупционное деяние станет реальностью, а не после этого».

По его словам, тема введения системы внутреннего контроля не единожды обсуждалась с Главной инспекцией и Департаментом внутреннего аудита Минобороны. «Мне кажется, министр обороны Степан Полторак готов ввести такую систему для борьбы с коррупцией. Он публично заявил о необходимости полной и открытой прозрачности и направил своих подчиненных для начала формального процесса и процедур согласно стандартам НАТО, которые усиливают эту политику», — сообщил советник.

Стивен Сильверштейн предположил, что такую систему введут до конца 2018 года. «Необходимо время, чтобы пересмотреть все процессы и процедуры во всех главных управлениях ВСУ, чтобы понять потенциальные сферы финансирования и операционных рисков и обеспечить надлежащий внутренний контроль для смягчения и уменьшения факторов риска. Важным есть то, что министра обороны проинформировали по этому вопросу, и он принял надлежащие меры для уменьшения операционных и финансовых рисков согласно стандартам НАТО», — добавил иностранный советник

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Фото interfax.com.ua