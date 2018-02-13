В Украине начали работать мобильные группы для борьбы с уклонистами от алиментов
В Киевской и Запорожской области начали работать первые мобильные группы для ликвидации задолженности по уплате алиментов. Группы созданы Министерством юстиции в рамках нового закона об усилении защиты прав ребенка.
Новые группы будут проверять выполнение решений по взысканию алиментов с недобросовестных родителей. Также группы будут проводить разъяснительную работу среди сотрудников исполнительной службы о применении норм закона.
До конца февраля планируется наладить работу мобильных групп во всех регионах Украины. Кроме того, сейчас идет создание центрального и региональных штабов, контролирующих выполнение решений по алиментам.
«Мы обязаны заставить недобросовестных должников выполнять свои обязательства перед собственными детьми. Чтобы контролировать процесс выполнения таких решений и помогать исполнителям на местах, создаются региональные штабы и мобильные группы», — отметил Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.
Напомним, 6 февраля вступил в силу разработанный Минюстом закон об усилении защиты прав ребенка. Запущен открытый реестр должников по алиментам, вводятся новые виды меры принуждения к неплательщикам (невыезд за границу, лишение водительских прав, разрешения на оружие и охоту, принуждение к общественно полезным работам).
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