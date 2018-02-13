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Даниель Херрингтон

Начинающая модель стала третьей в истории чернокожей женщиной, чье фото попало на обложку Sports Illustrated Swimsuit (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

13.02.2018 16:00 54

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Начинающая американская модель Даниель Херрингтон стала третьей в истории чернокожей женщиной после супермодели Тайры Бэнкс и поп-звезды Бейонс, чье фото попало на обложку ежегодного выпуска журнала Sports Illustrated — Sports Illustrated Swimsuit, основной темой которого является девушки в купальниках.

Ежегодное приложение издается с 1964 года. Для любой модели считается большой удачей, если ее фотографию помещают на его обложку. Тайра Бэнкс была удостоена этой чести дважды — в 1996 и 1997 годах, а Бейонс — в 2007-м.

24-летняя уроженка Калифорнии Херрингтон дебютировала в этом издании в прошлом году. Даниэль говорит, что до сих пор не может поверить в то, что она присоединилась к своему кумиру — Тайре Бэнкс. По словам Херрингтон, она решила стать моделью именно после того, как увидела в детстве снимок Тайры на обложке Sports Illustrated Swimsuit.

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