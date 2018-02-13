СМИ сообщили о доставке в одесскую мэрию подозрения Труханову

Как сообщает «Одесса-медиа» со ссылкой на главу Одесской городской организации «Народного Руха Украины» Михаила Кузаконя, сотрудники Национального антикоррупционного бюро доставили в одесскую мэрию подозрение в городскому голове Геннадию Труханову.

«Сотрудники НАБУ доставили сообщение о подозрении непосредственно на рабочее место Труханова», — сообщил Михаил Кузаконь на своей странице в Facebook.

Напомним, мэр Одессы так и не вышел на работу после отпуска и командировки. В Одессе это связывали с информацией о готовности НАБУ вручить ему подозрение в махинациях во время покупки городом по завышенной цене пустующих зданий завода «Краян».

Напомним, ранее в НАБУ заявляли, что в ходе досудебного расследования детективы Бюро установили, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано за 11 миллионов гривен. В августе 2016 года ему предоставили продали за 4 миллиона гривен, а уже в сентябре того же года новый владелец предложил это здание Одесской мэрии уже по 185 млн гривен. Операция по купле-продаже состоялась в декабре 2016 года.

Как сообщали fakty.ua, в конце января этого года Геннадий Труханов посетил Давос, где проходил Всемирный экономический форум.