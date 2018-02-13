Сколько миллионов украинские депутаты потратили на биткойны

Несмотря на то, что рынок криптовалют лихорадит, курс биткойна то рушится, то снова ползет вверх, украинские политики активно вкладывают свои сбережения в этот сомнительный, с точки зрения стабильности и законности, актив.

По данным журналистского расследования телепрограммы «Гроши», украинские депутаты различных уровней и чиновники израсходовали в прошлом году на покупку криптовалют 195 миллионов гривен. Например, народный депутат Украины Дмитрий Голубов скупил биткойнов почти на 33 миллиона гривен. Правда, из-за недавнего обвала курса криптовалюты эти активы резко уменьшились. Однако нардеп особо не расстраивается и высказывает уверенность, что сейчас самое время скупать биткойны, пока за каждый из них просят 8, а не 20 тысяч долларов, как в декабре прошлого года. Более того, Дмитрий Голубов свято верит в то, что еще в нынешнем году курс биткойна взлетит минимум до 27 тысяч долларов.

В скорый рост стоимости биткойна, а значит и своих капиталов, верит и депутат Одесского городского совета Денис Григорьев, ранее вложивший в криптовалюту 31 миллион гривен своих скромных сбережений. И таких «криптовалютных» депутатов и чиновников довольно много. Причем их, как представителей государственной и местной власти, нисколько не смущает тот факт, что криптовалюта не имеет в Украине статуса платежного средства, а значит, и законность операций с ними, мягко говоря, не определена.

Кстати, учитывая, что среди народных избранников есть криптовалютные миллионеры, можно предположить, что парламент таки примет закон о легализации виртуальных денег. Во всяком случае бывший глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Украины Сергей Рыбалка утверждает, что принятие закона об криптовалютах позволит избежать произвола силовых структур в отношении участников рынка и пойдет на пользу экономике страны.

«Что касается майнерства. Мы видим, как сегодня многие силовики под вымышленными предлогами, по моему мнению, конфискуют у майнеров их оборудование, конфискуют криптовалюту. Считаю, что это „благодатное“ поле мы должны закрыть. А достичь этого мы можем только законом. Украина имеет уникальную возможность быть одной из первых в мире, приобретать опыт, который будут перенимать другие страны, и соответствующий закон будет способствовать привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, наполнению госбюджета», — заявил Сергей Рыбалка.

При этом народный депутат полностью поддерживает идею онлайн-регистрации участников криптовалютного рынка и их идентификацию, чтобы препятствовать операциям, которые связаны с отмыванием денег. В то же время государство, по мнению народного депутата, должно информировать своих граждан о том, что купля-продажа криптовалют является высокорискованной операцией, гарантий по которой никто не дает.

Ранее fakty.ua сообщали, что в парламенте уже находятся на рассмотрении три законопроекта о криптовалютах. Недавно Национальный банк Украины также объявил, что разрабатывает соответствующий документ. А председатель Государственного агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко заявил, что его ведомство тоже готовит законопроект о криптовалютах.