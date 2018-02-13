Санкции будут действовать, пока Россия не выполнит «Минск» и не вернет Крым, - Госдеп

В Соединенных Штатах Америки в связи с третьей годовщиной подписания в Минске соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины прямо обвинили Москву в невыполнении взятых на себя обязательствах.

«К сожалению, Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, поддерживая острый конфликт в Украине, который забрал жизни более 10 тысяч человек, в том числе свыше 2,5 тысяч гражданских, а также заставил 1,6 миллионов украинцев покинуть свои дома», — цитирует «Укринформ» заявление Госдепа.

В США также подчеркнули, что Москва продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе, хотя силы, возглавляемые РФ, и в дальнейшем запугивают международных наблюдателей СММ и блокируют им доступ к оккупированным территориям.

«Украина приняла законодательство, в том числе об амнистии относительно антиправительственных сил и специальном статусе для Донбасса, что свидетельствует о желании Украины реализовывать Минские соглашения», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

В этой связи США — во взаимодействии с Францией и Германией — призвали российское правительство прекратить агрессию в Украине: «Наши санкции будут оставаться действующими, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине».

Как сообщали fakty.ua, в Германии cделали заявление по «Минску» и миссии ООН