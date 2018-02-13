В ГПУ сообщили, о чем совещались в РФ представители Януковича и Ко

Экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и бизнесмен Сергей Курченко ищут пути противодействия расследованию Генеральной прокуратурой совершенных им преступлений. Как сообщает УНН, об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«По имеющейся у Генпрокуратуры информации, на территории РФ состоялась встреча представителей Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. и Курченко С.В. по путям противодействия существенному прогрессу расследований ГПУ преступной деятельности предыдущего режима Януковича», — отметил он и добавил, что по итогам встречи беглецы согласовали шаги по дискредитации прогресса расследования по делам о УМХ-холдинга, «буровых вышек», спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ.

В настоящее время, по слова Евгения Енина, расследование вышло на «святая святых» — операции с корреспондентскими счетами украинских банков в европейских и других странах и легализацию похищенных бюджетных средств и других активов, полученных преступным путем. Несмотря на это, отметил он, Генпрокуратура надеется совместно с международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году.

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