На Андреевском спуске появится сквер Василия Слипака

Глава франкции «Свободы» в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что скверу имени Василия Слипака в Киеве быть.

«Земельная комиссия Киевсовета единодушно (все присутствующие «за») поддержала свободовский проект решения о предоставлении скверу на Андреевском спуске, 33/6 имени Героя Украины Василия Слепака «Мифа», — сообщил Юрий Сиротюк.

По его словам, до этого проект отклонялся экологической комиссией, поскольку «идет борьба между тем, будет ли в том месте аварийный выезд торгового комплекса одного олигарха или место памяти Герою Украины Василию Слипаку».

Как сообщали fakty.ua, в кинотеатрах Украины продолжается премьерный показ документальной ленты о жизни, любви и смерти солиста Парижской оперы Василия Слипака.