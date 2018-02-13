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На Андреевском спуске появится сквер Василия Слипака

На Андреевском спуске появится сквер Василия Слипака

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 19:55 107

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Глава франкции «Свободы» в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что скверу имени Василия Слипака в Киеве быть.

«Земельная комиссия Киевсовета единодушно (все присутствующие «за») поддержала свободовский проект решения о предоставлении скверу на Андреевском спуске, 33/6 имени Героя Украины Василия Слепака «Мифа», — сообщил Юрий Сиротюк.

По его словам, до этого проект отклонялся экологической комиссией, поскольку «идет борьба между тем, будет ли в том месте аварийный выезд торгового комплекса одного олигарха или место памяти Герою Украины Василию Слипаку».

Как сообщали fakty.ua, в кинотеатрах Украины продолжается премьерный показ документальной ленты о жизни, любви и смерти солиста Парижской оперы Василия Слипака.

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