В НАБУ подтвердили подозрение мэру Одессы Труханову

Во вторник, 13 февраля, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по части 5 статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

«Сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ. Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета Одессы», — сообщают в НАБУ и добавляют, что сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

В ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве задержаны еще трое: должностное лицо мэрии Одессы и двое предпринимателей. Еще одному лицу — оценщику — сообщено о подозрении в совершении преступления по части 5 статьи 191 и статье 365−2 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

«Постановления о проведении обысков у упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18−19 декабря 2017 года, однако уже 19−20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета. Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесение ущерба местному бюджету Одессы», — подчеркивают в НАБУ.

Речь идет о покупке в сентябре 2016 года Одесским городским советом здания, ранее входившего в комплекс завода «Краян», за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллионов гривен.

В антикоррупционном бюро сообщают, что полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако на счета частной компании-продавца был наложен арест. В НАБУ добавляют, что до сих пор совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

Также в НАБУ напомнили, что осенью 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов в обмен на снятие ареста со счетов компании.

Как сообщали fakty.ua, 12 января 2018 года депутату Одесского облсовета и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления.