В США предупреждают, что в кибератаках против Украины РФ использует новые инструменты

Наибольшую угрозу США в киберпространстве в 2018 году составят Россия, Китай, Иран и Северная Корея. На это указывает письменный доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», который он предоставил Сенатскому комитету по вопросам разведки, сообщает «Голос Америки».

При этом в докладе выражает мнение американских разведывательных служб о вероятности осуществления Россией значительных кибератак против Украины. «Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибеоперации, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины», — отмечается в документе.

Американская разведка, как указывается в докладе, считает, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермеры против Украины. Среди них, в частности, срыв работы украинской энергосистемы, похищение и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.

«Российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США по компьютерным сетям США и НАТО», — отмечается в докладе.

Как сообщали fakty.ua, НАТО через один из своих трастовых фондов предоставит Украине оборудование для киберзащиты.