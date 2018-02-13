Известный российский летчик назвал пилотов разбившегося Ан-148 убийцами

Во вторник, 13 февраля, Главное управление МЧС России по Московской области сообщило, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено уже около 2 тысяч элементов самолета. Работы продолжаются. МЧС намерено завершить их только после того, как станет ясно, что найдены все фрагменты тел погибших и все обломки Ан-148. В среду, 14 февраля, зона поиска будет расширена до 40 гектаров.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля через четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Как уже сообщали fakty.ua, 13 февраля комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расшифровку данных найденного бортового самописца Ан-148. Комиссия предполагает, что крушение могли спровоцировать неправильные данные о скорости самолета на индикаторах пилотов. Ошибочное отображение скорости на индикаторах могло случиться из-за отключения обогрева и последующего обледенения приемников полного давления (ППД).

Известный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев заявил, что экипаж самолета был плохо подготовлен.

«Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей!» — подчеркнул Толбоев.

Он добавил, что сейчас в России нет по-настоящему умелых летчиков. По мнению Толбоева, многие даже не понимают, что происходит, когда они нажимают ту или иную кнопку.

«Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее», —сказал Толбоев.