В Одессе на улице обнаружили тубус от гранатомета

Во вторник, 13 февраля, в Суворовском районе Одессы обнаружили тубус от гранатомета.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Днепропетровская дорога обнаружен „странный предмет“, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты- взрывотехники».

Проверка показала, что найденный предмет — тубус от гранатомета. Полицейские изъяли его для дальнейшего уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого тубуса, и каким образом он оказался на улице.