В Одессе на улице обнаружили тубус от гранатомета
Во вторник, 13 февраля, в Суворовском районе Одессы обнаружили тубус от гранатомета.
«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Днепропетровская дорога обнаружен „странный предмет“, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты- взрывотехники».
Проверка показала, что найденный предмет — тубус от гранатомета. Полицейские изъяли его для дальнейшего уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого тубуса, и каким образом он оказался на улице.
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