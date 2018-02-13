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В Одессе на улице обнаружили тубус от гранатомета

В Одессе на улице обнаружили тубус от гранатомета

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

13.02.2018 21:39 63

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Во вторник, 13 февраля, в Суворовском районе Одессы обнаружили тубус от гранатомета.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Днепропетровская дорога обнаружен „странный предмет“, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты- взрывотехники».

Проверка показала, что найденный предмет — тубус от гранатомета. Полицейские изъяли его для дальнейшего уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого тубуса, и каким образом он оказался на улице.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

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