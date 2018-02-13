Главарь "ДНР" арестовал социологов за опрос среди предпринимателей

«Мне доложили в „МВД“, что месяц назад бегали какие-то, опросники делали, я сказал — арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом. Сегодня ты — молодой предприниматель, завтра — уже жулик. Если мы сейчас начнем раздавать деньги, то завтра у нас будет 100 тысяч молодых предпринимателей, которые захотят получить деньги, а может быть, и миллион», — заявил главарь боевиков Александр Зарарченко.

Так «руководитель» так называемой «Донецкой народной республики» отреагировал на вопрос, поддержит ли он инициативу материально содействовать молодым сельским предпринимателям, сообщается на онлайн-ресурсах сепаратистов.

По мнению Захарченко, молодым людям нужно сначала поработать в государственном секторе экономики и создать семью. «За что я буду давать деньги?! За то, что вы такой хороший молодой предприниматель? Зашел, сказал, дайте денег, я буду свиней выращивать? На селе главная задача это работа, чтоб люди вовремя получали деньги за свою работу, и достойные деньги. Нигде в мире просто так никому денег не дают. Какой возраст молодых предпринимателей? 18−20 лет. Ну, ты сначала женись, создай свою семью, купи квартиру или как-то обеспечь будущее своему ребенку. А потом думай», — заявил главарь боевиков на пресс-конференции.

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