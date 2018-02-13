Шульц объявил о своей немедленной отставке с поста председателя СДПГ

Во вторник, 13 февраля, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил о своей немедленной отставке. Он сделал это на заседании президиума СДПГ.

Временное руководство партией поручено первому бургомистру Гамбурга Олафу Шольцу. Он будет занимать пост председателя СДПГ до 22 апреля, когда должен состояться партийный съезд.

Шульц обещал уйти в отставку после того, как завершились переговоры о создании «большой коалиции» между ним и Ангелой Меркель, а также Хорстом Зеехофером. Меркель пошла на большие уступки социал-демократам. Шульц выбил для СДПГ шесть портфелей в будущем коалиционном правительстве Германии.

Это была его очевидная победа. Однако он намеревался получить в новом кабинете министров пост главы МИД ФРГ, который в настоящее время занимает другой известный социал-демократ Зигмар Габриэль. Намерение Шульца подверглось резкой критике со стороны однопартийцев. А он к тому времени уже пообещал освободить пост председателя СДПГ, обещав его Андрее Налес. Госпожа Налес может теперь стать первой женщиной-председателем Социал-демократической партии Германии за всю 155-летнюю историю этой политической силы.

В результате Мартин Шульц остался ни с чем. Не дожидаясь партийного съезда, он ушел в отставку и отказался от поста в будущем правительстве.

Глубокий кризис в стане социал-демократов способен негативно отразиться и на дальнейшей карьере Ангелы Меркель. Теперь уже окончательно ясно, что новое правительство в Германии не будет сформировано до конца апреля. А популярность Меркель и возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС) уменьшается с каждым месяцем. Если в сентябре 2017 года на парламентских выборах ХДС поддержали почти 33 процента избирателей, то последний опрос общественного мнения показал, что сейчас за эту партию отдали бы свои голоса 29,5 процента жителей ФРГ.

Как считают немецкие эксперты, у Меркель все меньше и меньше остается шансов сохранить за собой пост федерального канцлера на четвертый срок. Если рядовые социал-демократы откажутся одобрить текст проекта коалиционного соглашения, что весьма вероятно, Ангеле придется либо формировать правительство меньшинства, которое само по себе недолговечно, либо соглашаться на новые парламентские выборы.