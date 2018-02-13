Стали известны фамилии фигурантов коррупционного скандала в Одесском горсовете

Как стало известно «ФАКТАМ», фигурантами «дела продажи-приобретения здания бывшего ПО «Краян» (так называемой «европейской мэрии») стали, в частности, заместитель мэра Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности горсовета Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай.

Кроме того, 13 февраля НАБУ задержало начальника управления арендных отношений (он же — замдиректора департамента коммунальной собственности) Владимира Родионова. Чиновника уже привезли в Киев, где ему будет избрана мера пресечения.

Эксперты не исключают, что уже в ближайшее время круг подозреваемых может расшириться. В том числе, за счет членов депутатской комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности. Именно эта комиссия готовила, а затем и санкционировала проект решения о покупке упомянутого здания для «новой мэрии».

И еще. Почти две недели назад депутат Одесского областного совета, один из бывших руководителей «Краяна», участвовавший в сделке купли-продажи здания и предлагавший взятку в полмиллиона долларов детективу НАБУ, отказался от половины суммы сделки в 185 миллионов гривен. Естественно, не без вмешательства Генпрокуратуры и НАБУ, с подачи которого расследуется ряд уголовных производств касательно чиновников Одесской мэрии

Как сообщали fakty.ua, в НАБУ подтвердили подозрение мэру Одессы Труханову