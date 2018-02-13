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Аброськин сообщил, кто из иностранцев совершил больше преступлений в Украине

Аброськин сообщил, кто из иностранцев совершил больше преступлений в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 23:00 153

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Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совместного рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы по проведению операции «Мигрант» сообщил, что 2900 правонарушений на территории страны в прошлом году совершили иностранцы.

«Из них 746 — гражданами Российской Федерации, 707 — гражданами Грузии, 425 — гражданами Азербайджана, Молдовы — 271, Армении — 141, Узбекистана — 134», — отметил он

Вячеслав Аброськин подчеркнул, что в ходе проведения отработки по программе «Мигрант» полиция будет концентрировать свои усилия на прекращении деятельности так называемых «воров в законе» и представителей иностранного криминалитета.

По его словам, в 2017 году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии. Все эти преступления раскрыты.

«Основная задача правоохранителей в сотрудничестве с Государственной миграционной службой заключается в защите Украины и стран ЕС от криминальных посягательств. Поэтому полицейские должны контролировать процессы незаконной миграции, разыскивать и устанавливать лиц с криминальными намерениями и препятствовать их противоправной деятельности», — добавил Вячеслав Аброськин.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины сообщал, что мероприятия в рамках «Мигранта» продлятся до конца апреля.

Как сообщали fakty.ua, К похищению людей за выкуп в биткойнах причастен вор в законе, который скрывается в Турции

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