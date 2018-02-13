﻿

USD 26.84
RSS
Нетаньяху

Полиция Израиля рекомендовала прокурору выдвинуть против премьер-министра страны обвинения в коррупции

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 23:18 132

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Израильское издание Jerusalem Post сообщило о том, что полиция Израиля рекомендовала генпрокурору страны выдвинуть обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху по двум делам о коррупции.

Об этом сказано в сообщении на странице издания.

Jerusalem Post напоминает, что расследование против премьера ведется 14 месяцев, а частности, он несколько раз допрошен с начала 2017 года.

По одному из дел Нетаньяху подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена в обмен на поддержку его интересов, по второму — в попытке заключить сделку с издателем Арноном Мозесом.

Генпрокурору Авихаю Мандельблиту из-за рекомендаций полиции предстоит изучать доказательства, представленные полицией.

Отметим, что премьер-министр отвергал все обвинения, назвав сообщения полиции о взятках «беспочвенными». По данным газеты Haaretz, он уверен, что против него не заведут ни одного дела.

Ранее «Факты» сообщали, что президент Украины Петр Порошено провел в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития «традиционно дружественных отношений» между странами, выразили удовлетворение позитивной динамикой развития политического диалога и согласились с необходимостью активизации экономического сотрудничества. В связи с этим стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины