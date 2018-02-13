Полиция Израиля рекомендовала прокурору выдвинуть против премьер-министра страны обвинения в коррупции
Израильское издание Jerusalem Post сообщило о том, что полиция Израиля рекомендовала генпрокурору страны выдвинуть обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху по двум делам о коррупции.
Об этом сказано в сообщении на странице издания.
Jerusalem Post напоминает, что расследование против премьера ведется 14 месяцев, а частности, он несколько раз допрошен с начала 2017 года.
По одному из дел Нетаньяху подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена в обмен на поддержку его интересов, по второму — в попытке заключить сделку с издателем Арноном Мозесом.
Генпрокурору Авихаю Мандельблиту из-за рекомендаций полиции предстоит изучать доказательства, представленные полицией.
Отметим, что премьер-министр отвергал все обвинения, назвав сообщения полиции о взятках «беспочвенными». По данным газеты Haaretz, он уверен, что против него не заведут ни одного дела.
Ранее «Факты» сообщали, что президент Украины Петр Порошено провел в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития «традиционно дружественных отношений» между странами, выразили удовлетворение позитивной динамикой развития политического диалога и согласились с необходимостью активизации экономического сотрудничества. В связи с этим стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
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