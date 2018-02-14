Полиция прибыла в офис Обамы после обнаружения там письма с белым порошком
Полиция Вашингтона прибыла в офис бывшего президента США Барака Обамы после сообщений об обнаружении там белого порошка.
Об этом сообщает Reuters.
Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом. Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает агентство.
На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США, идет расследование.
Ранее «Факты» сообщали о том, что жена сына действующего президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия «конверта с белым порошком». Конверт был адресован Дональду Трампу-младшему, и его содержимое не представляло опасности, заявил позднее представитель нью-йоркской полиции. Кроме того, позже представитель Скотланд-Ярд сообщил, что в один из офисов Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, также было доставлено письмо с белым порошком.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”