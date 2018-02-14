Полиция прибыла в офис Обамы после обнаружения там письма с белым порошком

Полиция Вашингтона прибыла в офис бывшего президента США Барака Обамы после сообщений об обнаружении там белого порошка.

Об этом сообщает Reuters.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом. Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает агентство.

На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США, идет расследование.

Ранее «Факты» сообщали о том, что жена сына действующего президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия «конверта с белым порошком». Конверт был адресован Дональду Трампу-младшему, и его содержимое не представляло опасности, заявил позднее представитель нью-йоркской полиции. Кроме того, позже представитель Скотланд-Ярд сообщил, что в один из офисов Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, также было доставлено письмо с белым порошком.