Турчинов: Закон о деоккупации Донбасса не исключает силового варианта

Принятый в Раде закон о деоккупации Донбасса не исключает освобождение оккупированных территорий силовым путем. Об этом в интервью Hromadske заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», — сказал он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что закон не перечеркивает мирный путь. По словам Турчинова, Украина делает ставку на дипломатическое решение конфликта, несмотря на то, что Россия саботирует выполнение минских соглашений.

Ранее «Факты» сообщали о том, что, по словам Турчинова, Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.