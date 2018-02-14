Семья из четырех человек отравилась угарным газом на Харьковщине, - ГосЧС
Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Харьковской области сообщил о том, что днем 13 февраля в одном из домовладений в городе Змиев правоохранители обнаружили тела двух взрослых и двух детей.
«13 февраля в 15:20 на номер „101“ поступило сообщение от дежурного Национальной полиции, в г. Змиев Харьковской области по адресу: улица Левковская, дом 26, были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчина 1980 года, женщина 1985 рождения, и двое детей 2009 и 2015 рождения», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожара в доме не было. Согласно предварительным выводам, причиной трагедии стало отравление угарным газом.
Ранее «Факты» сообщали о том, что в райцентре Лубны Полтавской области в результате отравления природным газом умерла 35-летняя женщина. Еще четверо членов ее семьи, среди которых двое несовершеннолетних детей, в бессознательном состоянии были доставлены в больницу.
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