В Нигерии школьный автобус столкнулся с грузовиком: погибли 22 ребенка и водитель

Представитель службы дорожного движения штата Кано (Нигерия) Кабир Ибрахим-Даура заявил о том, что автобус, в котором ехали ученики государственной средней школы штата Баучи в Нигерии, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает издание Gulf news Nigeria.

«Авария произошла в 11 часов утра по местному времени», — уточнил Ибрахим-Даура.

Также он сказал, что в результате лобового столкновения с грузовиком DAF погибли 12 мальчиков и 10 девочек. Еще три ребенка доставлены в ближайшие больницы.

Ранее «Факты» сообщали о другом ДТП в Нигерии: тогда из-за перегруженности автобуса, который перевернулся на дороге, погибли не менее 20 человек.