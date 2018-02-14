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В Нигерии школьный автобус столкнулся с грузовиком: погибли 22 ребенка и водитель

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 1:50 367

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Представитель службы дорожного движения штата Кано (Нигерия) Кабир Ибрахим-Даура заявил о том, что автобус, в котором ехали ученики государственной средней школы штата Баучи в Нигерии, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает издание Gulf news Nigeria.

«Авария произошла в 11 часов утра по местному времени», — уточнил Ибрахим-Даура.

Также он сказал, что в результате лобового столкновения с грузовиком DAF погибли 12 мальчиков и 10 девочек. Еще три ребенка доставлены в ближайшие больницы.

Ранее «Факты» сообщали о другом ДТП в Нигерии: тогда из-за перегруженности автобуса, который перевернулся на дороге, погибли не менее 20 человек.

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